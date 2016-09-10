Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Плигин: отказ в проведении выборов в ГД на Украине не соответствует международной практике

Политика
10 сентября, 11:32 UTC+3
Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству при этом он обратил внимание, что Россия не допускает всякого рода незаконных ограничений прав граждан соседнего государства
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отказ Киева организовать голосование на выборах в Госдуму 18 сентября на территории Украины для находящихся там граждан РФ не соответствует международной практике и вызывает сожаление.

Смотрите также
Петр Порошенко
Порошенко: Киев не будет организовывать российские выборы на Украине

Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, комментируя распоряжение Петра Порошенко.

"Вызывает искреннее сожаление позиция, когда ограничиваются возможности реализации демократических прав", - подчеркнул он, добавив, что "в соответствии с международной практикой, страны, конечно же, должны способствовать реализации избирательных прав граждан других государств". "Эта практика самым широким образом распространена", - отметил Плигин.

При этом он обратил внимание, что "Россия, в свою очередь, последовательно реализует политику, связанную с недопущением всякого рода незаконных ограничений прав граждан соседнего государства, в том числе в тех случаях когда речь о трудовой миграции". Глава комитета также указал, что такая позиция украинских властей "не способствует развитию демократических институтов и избирательного процесса, а также накладывает дополнительный негативный отпечаток" на непростые двусторонние отношения.

Ранее в субботу стало известно, что президент Украины Петр Порошенко распорядился проинформировать руководство России о невозможности организации выборов 18 сентября в Госдуму на территории Украины. Около 80 тысяч российских избирателей, которые в настоящее время находятся на Украине, не смогут принять участие в выборах в Госдуму, заявил ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев

Голосование за рубежом

Как сообщалось ранее, в 145 странах для россиян организованы избирательные участки. По данным МИД РФ на 1 июля, число российских избирателей, находящихся за границей, составляет 1 миллион 872 тысячи 390, в том числе 1 миллион 664 тысячи 573 человека постоянно проживают за рубежом.

Смотрите также
Константин Косачев
Косачев: шанс на возврат сирийской драмы в политическое русло велик как никогда ранее

Кроме того, на территории Байконура проживают 14 тысяч избирателей.

Все заграничные участки приписаны к 75 одномандатным округам. К примеру, предполагалось, что россияне, живущие на Украине, смогут проголосовать за депутата Госдумы по Ямало-Ненецкому одномандатному округу, а находящиеся в Германии - за депутатов одного из пяти одномандатных округов Санкт-Петербурга (в зависимости от участка). В США образованы шесть избирательных участков, на них избиратели будут выбирать депутатов по Преображенскому, Тушинскому, Медведковскому и Ховринскому округам. Проголосовать за депутата по Центральному одномандатному округу Москвы смогут россияне, которые 18 сентября будут в Болгарии и Казахстане.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

 
 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
2
Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СК
3
ТОП-10 оружейных новинок "Армии-2016"
4
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
5
"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ
6
Трамп: при нынешней системе в США Клинтон сошло бы с рук даже убийство
7
СМИ: Минфин может заморозить зарплаты госслужащих на три года
Темы дня
Реклама