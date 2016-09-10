Плигин: отказ в проведении выборов в ГД на Украине не соответствует международной практике

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отказ Киева организовать голосование на выборах в Госдуму 18 сентября на территории Украины для находящихся там граждан РФ не соответствует международной практике и вызывает сожаление.

Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, комментируя распоряжение Петра Порошенко.

"Вызывает искреннее сожаление позиция, когда ограничиваются возможности реализации демократических прав", - подчеркнул он, добавив, что "в соответствии с международной практикой, страны, конечно же, должны способствовать реализации избирательных прав граждан других государств". "Эта практика самым широким образом распространена", - отметил Плигин.

При этом он обратил внимание, что "Россия, в свою очередь, последовательно реализует политику, связанную с недопущением всякого рода незаконных ограничений прав граждан соседнего государства, в том числе в тех случаях когда речь о трудовой миграции". Глава комитета также указал, что такая позиция украинских властей "не способствует развитию демократических институтов и избирательного процесса, а также накладывает дополнительный негативный отпечаток" на непростые двусторонние отношения.

Ранее в субботу стало известно, что президент Украины Петр Порошенко распорядился проинформировать руководство России о невозможности организации выборов 18 сентября в Госдуму на территории Украины. Около 80 тысяч российских избирателей, которые в настоящее время находятся на Украине, не смогут принять участие в выборах в Госдуму, заявил ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев

Голосование за рубежом

Как сообщалось ранее, в 145 странах для россиян организованы избирательные участки. По данным МИД РФ на 1 июля, число российских избирателей, находящихся за границей, составляет 1 миллион 872 тысячи 390, в том числе 1 миллион 664 тысячи 573 человека постоянно проживают за рубежом.

Кроме того, на территории Байконура проживают 14 тысяч избирателей.

Все заграничные участки приписаны к 75 одномандатным округам. К примеру, предполагалось, что россияне, живущие на Украине, смогут проголосовать за депутата Госдумы по Ямало-Ненецкому одномандатному округу, а находящиеся в Германии - за депутатов одного из пяти одномандатных округов Санкт-Петербурга (в зависимости от участка). В США образованы шесть избирательных участков, на них избиратели будут выбирать депутатов по Преображенскому, Тушинскому, Медведковскому и Ховринскому округам. Проголосовать за депутата по Центральному одномандатному округу Москвы смогут россияне, которые 18 сентября будут в Болгарии и Казахстане.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.