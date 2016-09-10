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Медведев: ошибки миграционной политики и брекзит - урок ЕС и РФ

Политика
10 сентября, 12:38 UTC+3 МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Премьер-министр подчеркнул важность стабильности и целостности ЕС
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ЕС должен предпринять серьезные меры для сохранения своего единства. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1", говоря о референдуме по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза и о миграционной политике Европы. Глава российского правительства также подчеркнул, что и Россия должна сделать для себя выводы из этих событий.

Урок для Европы

"Они должны принять какие-то экстраординарные решения для того, чтобы сохранить свое единство", - заявил глава правительства. Он назвал проблемы беженцев и брекзита "уроком для самой Европы".

Медведев подчеркнул важность стабильности и целостности ЕС. "Мы в этом заинтересованы; Европа все равно наш крупнейший партнер", - сказал он.

Ошибки миграционной политики

Медведев признался, что ему "по-человечески очень жаль многих жителей объединенной Европы". "Европа всегда была комфортной средой, местом для проживания; мы во многом брали пример того, как можно развивать территории", - напомнил он.

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"Но проблема заключается в том, что, к сожалению, в Европейском союзе, мне кажется, абсолютно непродуманно отнеслись к миграционной политике", - считает глава правительства. "Открыв все шлюзы, даже для людей, которые находятся в непростой жизненной ситуации, мне кажется, европейцы должны были прежде всего думать о защите интересов граждан своих стран, в каждом государстве и в объединенной Европе в целом", - сказал премьер.

"Результат заключается в том, что в Европу приехали миллионы людей, носители совершенно другой культуры, уже не говорю об экстремистах и террористах, которые тоже туда попадают; они, по сути, изменили европейский ландшафт", - сказал Медведев. По его словам, "Европа стала неспокойной, в Европе, к сожалению, происходят страшные теракты". "И все из-за непродуманной миграционной политики", - добавил он.

Урок для России

При этом премьер подчеркнул, что в России нельзя допустить подобного развития ситуации. "Это урок для нас", - заявил Медведев. "Вот пример Европы - это как раз то, что должно нас предостерегать от необдуманных решений", - считает он.

"Нам нужно сохранить все достижения последнего периода именно с точки зрения спокойствия, гражданского мира, межнациональных отношений, межконфессиональных отношений; это крайне важная для государства задача", - убежден глава правительства.

По мнению премьера, "Россия - государство, которое достаточно строго блюдет интересы своих граждан, старается защищать, где бы они ни находились, принимать решения, направленные на то, чтобы внутри нашей страны была стабильность и гражданский мир". "Как мне представляется, в последнее время нам это удается", - добавил он.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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