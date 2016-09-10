Клинцевич: в РФ нужно поднять вопрос о смертной казни для коррупционеров

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в России необходимо поднять вопрос о введении смертной казни для коррупционеров. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Звезда", комментируя арест замглавы управления антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко.

"Вот от таких людей мы страдаем. Масса нерешенных социальных вопросов. Они подрывают экономику страны, не дают развиваться. Надо пересматривать (законодательство - прим. ТАСС) по поводу террористов, педофилов и таких коррупционеров с точки зрения правоприменительной практики по смертной казни. Сегодня надо опять поднимать этот вопрос, другого выхода нет", - подчеркнул сенатор.

В настоящее время в России действует мораторий на смертную казнь.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятке и злоупотреблениях. Суд отказался отпустить Захарченко под залог в 70 млн рублей и арестовал его до 8 ноября. Захарченко предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ - о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).

До момента задержания Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, это управление занимается противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК.