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Клинцевич: в РФ нужно поднять вопрос о смертной казни для коррупционеров

Политика
10 сентября, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Так сентатор прокомментировал арест замглавы управления антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в России необходимо поднять вопрос о введении смертной казни для коррупционеров. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Звезда", комментируя арест замглавы управления антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко.

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"Вот от таких людей мы страдаем. Масса нерешенных социальных вопросов. Они подрывают экономику страны, не дают развиваться. Надо пересматривать (законодательство - прим. ТАСС) по поводу террористов, педофилов и таких коррупционеров с точки зрения правоприменительной практики по смертной казни. Сегодня надо опять поднимать этот вопрос, другого выхода нет", - подчеркнул сенатор.

В настоящее время в России действует мораторий на смертную казнь.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятке и злоупотреблениях. Суд отказался отпустить Захарченко под залог в 70 млн рублей и арестовал его до 8 ноября. Захарченко предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ - о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).

До момента задержания Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, это управление занимается противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК.

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