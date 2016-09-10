Кадыров сообщил, что Чечня практически готова к единому дню голосования

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Чеченская Республика практически готова к единому дню голосования - 18 сентября.
Об этом и. о. главы Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram ("Инстаграм") по итогам сегодняшней встречи с руководством МВД по Чеченской Республике, командирами подразделений и начальниками органов внутренних дел, где обсуждались вопросы обеспечения общественной безопасности в период проведения выборов главы Чечни, депутатов Госдумы, парламента Чечни и представительных органов республики.
"Приближается единый день голосования. Чеченская Республика практически готова. Ожидается высокая явка избирателей. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы населения", - написал Кадыров.
По его словам, в Чечне традиционно день голосования становится настоящим народным праздником. "Люди целыми семьями, с детьми идут к избирательным участкам. На улицах часто звучит музыка, молодежь танцует", - поделился политик, добавив, что в этом году выборы совпали с национальным праздником - Днем чеченской женщины.
"Ситуация в Чечне исключительно стабильная, но усиление мер безопасности соответствует общефедеральных нормам", - заключил Кадыров.
Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.