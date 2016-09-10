Медведев пожелал участникам форума в Салониках продуктивной работы

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев приветствовал участников 81-й международной выставки в Салониках.
"Россию и Грецию на протяжении веков связывают не только прочные духовные и исторические узы, но и плодотворное торгово-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество", - напомнил глава кабмина в телеграмме, которая размещена на сайте правительства РФ. "Ярким примером нашего тесного взаимодействия являются проходящие с большим успехом перекрестные годы и многолетнее участие России в многоотраслевой ярмарке в Салониках", - пишет Медведев.
"За время своего существования выставка стала значимым международным событием. Благодаря своему грандиозному масштабу и современному выставочному пространству она ежегодно привлекает внимание представителей крупных компаний из самых разных стран, в первую очередь Балканского полуострова, а ее работа способствует развитию современной экономики", - отметил председатель правительства РФ.
В этом году наша страна является почетным гостем Международной ярмарки. В российском павильоне представлена экспозиция промышленной продукции, новейшие изобретения и высокотехнологичные разработки в самых разных областях - от энергетики до сельского хозяйства. Здесь демонстрируют свои достижения и возможности многие ведущие компании, среди которых "Газпром", РЖД, "Ростех", а также Республика Татарстан и Ставропольский край. В рамках деловой программы пройдут тематические круглые столы, презентации и бизнес- форум.
Медведев выразил уверенность в том, что "выставка послужит дальнейшему развитию российско-греческих отношений, поможет продемонстрировать экспортный и инвестиционный потенциал отечественных компаний, обменяться опытом, заключить взаимовыгодные контракты, а посетители российского павильона смогут в полной мере почувствовать наше традиционное гостеприимство".
Медведев пожелал участникам форума продуктивной работы, интересных дискуссий, успехов и всего наилучшего.