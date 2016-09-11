МИД РФ: влияние на решения стран о выдвижении кандидатов на пост генсека ООН неприемлемо

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Попытки повлиять на выдвижение странами своих кандидатов на пост генерального секретаря ООН неприемлемы, сообщения в болгарской прессе о том, что Россия могла поддержать такие действия - ложь. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС относительно сообщений в болгарских СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы уговорила президента РФ Владимира Путина поддержать в качестве кандидата от Болгарии на пост генерального секретаря ООН Кристалину Георгиеву вместо выдвинутой ранее Софией Ирины Боковой.
"Не так давно, "на полях" саммита G20 в Ханчжоу, канцлер ФРГ попыталась завести разговор с руководством России относительно возможной поддержки российской стороной иного кандидата от Болгарии, нежели выдвинутого официально, - сказала Захарова. - На это четко и однозначно госпоже Меркель было сказано, что выдвижение государством кандидатуры на пост генсека ООН - это исключительно и только суверенное решение самой страны, а любые попытки прямо или косвенно влиять на подобные решения неприемлемы".
"Мы видели эти публикации в болгарской прессе о том, что Россия якобы вовлечена в подобные игры по смене кандидатов, а руководство Болгарии планирует поменять свое решение и переназначить кандидата под давлением неких внешних игроков. Иначе как попыткой втянуть нашу страну в какие-то закулисные игры их назвать нельзя", - добавила официальный представитель МИД РФ.