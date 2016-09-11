Песков опроверг слухи, что РФ поддержала смену кандидата от Болгарии на пост генсека ООН

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сообщения в болгарских СМИ о том, что Россия якобы согласилась поддержать иного кандидата от Болгарии на пост генерального секретаря ООН, нежели выдвинутую официально главу ЮНЕСКО Ирину Бокову, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не так", - сказал он, комментируя сообщения о том, что подобная договоренность якобы была достигнута во время встречи главы российского государства с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "на полях" недавнего саммита G20 в Китае.

Ирина Бокова, возглавляющая сейчас ЮНЕСКО, 11 февраля 2016 года была выдвинута в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН постоянным представительством Болгарии при Организации.

Пост генерального секретаря ООН, который с 2007 года занимает южнокореец Пан Ги Мун, станет вакантным 1 января. Согласно существующим правилам, для назначения на эту должность претенденту необходимо набрать 9 голосов "за", в том числе всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. После этого имя кандидата будет вынесено на утверждение Генеральной Ассамблеи.

Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с появлением указанных публикаций в болгарских СМИ подчеркнула, что попытки отдельных государств повлиять на выдвижение странами своих кандидатов на пост генерального секретаря ООН неприемлемы, а сообщения о том, что Россия могла поддержать такие действия, - ложь. По ее словам, выбор государством кандидатуры на пост генсека ООН - это суверенное решение самой страны.

Захарова также назвала подобные сообщения попыткой "втянуть Россию в закулисные игры".