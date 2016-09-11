Минобороны РФ: в Сирии заключено пять новых соглашений о примирении

Реконструкция стадиона "Лужники" завершится в начале 2017 годаСпорт 11 сентября, 23:42
Экс-пресс-секретарь Буша-младшего назвал РФ лучшим союзником США 11 сентября 2001 годаМеждународная панорама 11 сентября, 22:49
В Москве госпитализирован упавший с моста на провода железной дороги подростокПроисшествия 11 сентября, 22:14
Фигуристы Волосожар и Траньков пропустят сезон-2016/17Спорт 11 сентября, 21:17
Саудовская Аравия запустила телеканал на персидском языкеМеждународная панорама 11 сентября, 21:11
СМИ: полиция Британии арестовала 55 человек в связи с захватом храма сикховПроисшествия 11 сентября, 20:55
"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче 6-го тура чемпионата РоссииСпорт 11 сентября, 20:52
В Белоруссии избран новый состав парламентаМеждународная панорама 11 сентября, 20:34
В Белоруссии завершилось голосование на парламентских выборахМеждународная панорама 11 сентября, 20:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В Сирии заключено пять новых соглашений о примирении, но провокации террористов продолжаются. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном в воскрсенье на сайте Минобороны РФ.
"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 602", - отмечается в документе.
Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль- Кунейтра. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.
Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии. Зафиксировано шесть нарушений в провинциях Дамаск (пять) и Латакия (одно). Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.
"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Дума, Джаубар, Хараста, Хауш-Дуара и Арбил в провинции Дамаск", - отмечается в сообщении.
Минобороны РФ также сообщило, что в провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" подвергли обстрелу населенный пункт Хамрат.
"Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий, - говорится в сообщении центра. - В течение суток в провинции Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня и минометов обстреляли населенный пункт Брайдж-Эр-Рих и кварталы Рамуси, Хай-аль-Ансари, цементный завод и торговый центр "Кастелло" в городе Алеппо".
В провинции Дамаск из минометов и ручных противотанковых гранатометов обстреляны населенные пункты Хауш-Эль-Фара, Хауш-Насри, Джаубар, ферма в населенном пункте Хан-Эш-Ших, электростанция и школа медицинской службы в населенном пункте Хараста. Обстрелам террористов в провинции Хама подверглись населенные пункты Махарда и Каукаб, а также населенный пункт Этбаа в провинции Деръа.
В бюллетене сообщается, что малообеспеченным семьям населенного пункта Аль-Калъат-Эль-Хосн провинции Хомс доставлен гуманитарный груз - сахар, мука, рис, мясные и рыбные консервы, чай и медикаменты, общей массой 12 тонн. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.