Минобороны РФ: в Сирии заключено пять новых соглашений о примирении

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В Сирии заключено пять новых соглашений о примирении, но провокации террористов продолжаются. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном в воскрсенье на сайте Минобороны РФ.

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"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 602", - отмечается в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль- Кунейтра. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Соблюдение режима прекращения боевых действий и провокации

Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии. Зафиксировано шесть нарушений в провинциях Дамаск (пять) и Латакия (одно). Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Дума, Джаубар, Хараста, Хауш-Дуара и Арбил в провинции Дамаск", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ также сообщило, что в провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" подвергли обстрелу населенный пункт Хамрат.

"Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий, - говорится в сообщении центра. - В течение суток в провинции Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня и минометов обстреляли населенный пункт Брайдж-Эр-Рих и кварталы Рамуси, Хай-аль-Ансари, цементный завод и торговый центр "Кастелло" в городе Алеппо".

В провинции Дамаск из минометов и ручных противотанковых гранатометов обстреляны населенные пункты Хауш-Эль-Фара, Хауш-Насри, Джаубар, ферма в населенном пункте Хан-Эш-Ших, электростанция и школа медицинской службы в населенном пункте Хараста. Обстрелам террористов в провинции Хама подверглись населенные пункты Махарда и Каукаб, а также населенный пункт Этбаа в провинции Деръа.

Оказание гуманитарной помощи

В бюллетене сообщается, что малообеспеченным семьям населенного пункта Аль-Калъат-Эль-Хосн провинции Хомс доставлен гуманитарный груз - сахар, мука, рис, мясные и рыбные консервы, чай и медикаменты, общей массой 12 тонн. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.