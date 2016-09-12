Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершена

Похолодание ожидается в Москве на этой неделеМосква 12 сентября, 11:46
Объем экспорта ПГК из Западной Сибири в августе 2016 года увеличился на 16%Транспорт 12 сентября, 11:28
"Галс-Девелопмент": комплекс апартаментов "Сады Пекина" введен в эксплуатациюНовости партнеров 12 сентября, 10:57
Ученый: глубина полярного озера Большое Щучье может достигать 165 метровНовости Урала 12 сентября, 10:43
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 12 сентября, 10:31
Уральские ученые разработали титановые импланты на 40% дешевле импортныхНаука 12 сентября, 10:31
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше летПолитика 12 сентября, 10:00
Экс-гендиректор "Сибтрубопроводстроя" предстанет перед судомСибирь 12 сентября, 9:58
Более 40 га газонов разбили на пересечениях МКАД с вылетными магистралямиМосква 12 сентября, 9:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Видеотрансляция ВГТРК
Жеребьевка по распределению между партиями бесплатного теле- и радиоэфира состоялась в ЦИК 16 августа. Партии получили равное время для размещения своих агитационных роликов и выступления кандидатов в эфире "России 1", "России 24", Первого канала, "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Половина эфира выделяется под агитационные ролики, половина - для дебатов.
По итогам регистрации федеральных списков в бюллетене на выборах в Госдуму будет 14 партий. Это (в порядке нумерации в бюллетене) "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость, "Единая Россия", "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России" и "Справедливая Россия".
Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.