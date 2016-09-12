В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты

Глава МИД Великобритании в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по СирииПолитика 12 сентября, 13:47
Жители отдаленных поселков Мурманской области приезжают на выборы на квадроциклахПолитика 12 сентября, 13:45
На Среднем Урале открылась посвященная подшефным подлодкам кают-компанияНовости Урала 12 сентября, 13:38
Явлинский представил "Экономический манифест" о решении проблем РоссииПолитика 12 сентября, 13:38
Литературный Пулитцер: известные писатели, удостоенные престижной премииКультура 12 сентября, 13:37
Выступление Антона Силуанова по долгу Украины. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:36
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:29
"Все идет по плану": итоги визита делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018Спорт 12 сентября, 13:25
ТАСС принял участие в Международном форуме информагентств Балкан и Черноморского регионаНовости агентства 12 сентября, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проект по "поиску альтернативного кандидата" в президенты РФ готовился людьми, безвозвратно оторванными от российской повестки дня, полагает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы действительно видели в СМИ сообщения об этом (проекте), здесь сказать можно только одно - проекты разрабатываются, видимо, и готовятся к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня", - сказал журналистам представитель Кремля.
Песков подчеркнул: "Мы не усматриваем чего-либо интересного в этом проекте".
Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский заявил сегодня РБК, что намерен искать конкурентов для президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года. По его словам, для этого проекта открывается специальный сайт.