В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проект по "поиску альтернативного кандидата" в президенты РФ готовился людьми, безвозвратно оторванными от российской повестки дня, полагает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы действительно видели в СМИ сообщения об этом (проекте), здесь сказать можно только одно - проекты разрабатываются, видимо, и готовятся к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков подчеркнул: "Мы не усматриваем чего-либо интересного в этом проекте".

Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский заявил сегодня РБК, что намерен искать конкурентов для президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года. По его словам, для этого проекта открывается специальный сайт.