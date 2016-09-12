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В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты

Политика
12 сентября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ, в частности, подчеркнул, что "чего-либо интересного" в этом нет
Материал из 1 страницы
Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проект по "поиску альтернативного кандидата" в президенты РФ готовился людьми, безвозвратно оторванными от российской повестки дня, полагает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Мы действительно видели в СМИ сообщения об этом (проекте), здесь сказать можно только одно - проекты разрабатываются, видимо, и готовятся к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков подчеркнул: "Мы не усматриваем чего-либо интересного в этом проекте".

Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский заявил сегодня РБК, что намерен искать конкурентов для президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года. По его словам, для этого проекта открывается специальный сайт.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Ходорковский, Михаил Борисович
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