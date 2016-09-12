Путин проведет совещание с членами Совбеза, встретится с главами Росатома и "Транснефти"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также встретится с главами Росатома и "Транснефти".

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков, "президент сегодня работает в Москве, публичную часть своего рабочего дня он начнет с проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза".

По словам представителя Кремля, Путину предстоит "череда рабочих встреч". Среди них Песков называл встречу с главой Росатома Сергеем Кириенко, на которой планируется обсудить "состояние дел в атомной отрасли, в целом вопросы работы Росатома". Также глава государства примет руководителя компании "Транснефть" Николая Токарева, обсудит деятельность "Транснефти".