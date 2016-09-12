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Песков: Путин обладает всей информацией о деле Захарченко

Политика
12 сентября, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Говоря о судьбе обнаруженных денег, пресс-секретарь президента отметил, что этот вопрос будет решаться следственными органами и судом
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин детально проинформирован об уголовном деле в отношении врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, в квартире которого была обнаружена сумма, эквивалентная 8 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, что работает комиссия. Глава Администрации (президента РФ - прим. ТАСС) Антон Вайно ее возглавляет. Работа очень сложная, очень кропотливая. Президент в контексте дела, которое вы упомянули, обладает всей полнотой информации", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, "борьба с коррупцией - это очень многогранный процесс, очень тернистый процесс, очень сложный". "Но в данном случае руководство демонстрирует абсолютно последовательную линию в области борьбы с коррупцией", - подчеркнул он.

Говоря о судьбе обнаруженных денег, пресс-секретарь президента отметил, что этот вопрос будет решаться "именно следственными органами, судом".

В субботу, 10 сентября, Пресненский суд Москвы арестовал Дмитрия Захарченко. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли эти деньги, принадлежит его сестре. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а найденные при обыске деньги принадлежали не ему.

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