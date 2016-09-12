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Во время выборов в Карелии видеонаблюдение организуют на 18 из 468 участков

Политика
12 сентября, 13:50 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Трансляция будет вестись с момента начала работы участковых комиссий до подведения итогов голосования
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ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Видеонаблюдение во время предстоящих выборов будет организовано в Карелии на 18 из 468 избирательных участков. Все камеры установят в столице региона - Петрозаводске, сообщил в понедельник ТАСС начальник информационного центра ЦИК республики Олег Кондрашов.

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"В Карелии 18 участков будут оснащены видеокамерами, все участки расположены в Петрозаводске. На каждом будет по две камеры. Предполагаем, что в день голосования, кроме записи, будет вестись трансляция в интернете", - сказал Кондрашов.

По его словам, ссылки на видео разместят на сайте Центральной избирательной комиссии республики. Видеонаблюдение организуют за счет регионального бюджета.

"Трансляция будет вестись с момента начала работы участковых комиссий до подведения итогов голосования", - отметил Кондрашов.

Всего в Карелии в день голосования, по данным ЦИК Карелии, будут работать 468 избирательных участков. На 1 июля 2016 года в Карелии насчитывается 536 тыс. избирателей. В единый день голосования, 18 сентября, в республике пройдут выборы депутатов Госдумы седьмого созыва, регионального Заксобрания, Петрозаводского и Костомукшского горсоветов, шести глав сельских поселений, а также 28 депутатов Советов городских и сельских поселений.

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