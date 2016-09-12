Лавров и Кисида возьмут на особый контроль реализацию договоренностей Путина и Абэ

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел РФ и Японии Сергей Лавров и Фумио Кисида в телефонном разговоре условились взять на особый контроль выполнение договоренностей, достигнутых российским президентом Владимиром Путиным и японским премьером Синдзо Абэ.
"Министры выразили удовлетворение активным развитием двусторонних отношений между Россией и Японией в результате встреч президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в мае в Сочи и в сентябре во Владивостоке, - информировали в МИД РФ по итогам беседы, состоявшейся по инициативе японской стороны. - Условлено взять на особый контроль внешнеполитических ведомств ход выполнения достигнутых лидерами договоренностей".
6 мая в Сочи Абэ на встрече с Путиным предложил план двустороннего сотрудничества из восьми пунктов, который был взят за основу и сейчас находится в проработке. Последняя встреча двух лидеров состоялась на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября. По ее итогам Абэ объявил, что визит Путина в Японию состоится в конце этого года, а их встреча пройдет 15 декабря на малой родине японского премьера, в городе Нагато в префектуре Ямагути.
Главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Фумио Кисида также обсудили тему ядерного испытания КНДР, проведенного на прошлой неделе.
"Обсуждалась также тема ядерного испытания КНДР, проведенного в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, - отметили в министерстве. - С российском стороны была подчеркнута необходимость добросовестного выполнения этих резолюций, а также важность политико-дипломатического урегулирования ситуации в контексте общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии".