Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии в контексте договоренностей РФ с США

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, завершившиеся масштабные военные учения "Кавказ 2016", предстоящий саммит СНГ, а также ряд других вопросов.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания обсуждалась ситуация в Сирии в контексте недавних российско-американских договоренностей", - сказал он.

На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей.

Во время совещания обсуждались и другие вопросы, отметил пресс-секретарь президента.

"Министр обороны доложил о результатах завершившихся учений "Кавказ 2016", - сообщил Песков. "Кроме того, состоялся детальный обмен мнениями в связи с подготовкой к запланированному на конец этой недели саммиту СНГ в Бишкеке", - отметил пресс-секретарь. "Затрагивались и актуальные вопросы текущей социально-экономической повестки дня", - добавил он.

В совещании приняли участие глава администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Михаил Фрадков, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.