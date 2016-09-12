Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии в контексте договоренностей РФ с США

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, завершившиеся масштабные военные учения "Кавказ 2016", предстоящий саммит СНГ, а также ряд других вопросов.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ходе совещания обсуждалась ситуация в Сирии в контексте недавних российско-американских договоренностей", - сказал он.
На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей.
Во время совещания обсуждались и другие вопросы, отметил пресс-секретарь президента.
"Министр обороны доложил о результатах завершившихся учений "Кавказ 2016", - сообщил Песков. "Кроме того, состоялся детальный обмен мнениями в связи с подготовкой к запланированному на конец этой недели саммиту СНГ в Бишкеке", - отметил пресс-секретарь. "Затрагивались и актуальные вопросы текущей социально-экономической повестки дня", - добавил он.
В совещании приняли участие глава администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Михаил Фрадков, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.