Деньги, потрясения и воровство: о чем Столыпин поговорил бы с нашими современниками

18 сентября исполняется 105 лет со дня смерти Петра Столыпина — премьер-министра, реформатора и блестящего оратора. Его аграрная реформа позволила крестьянам иметь частную земельную собственность. Его фраза "дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России" вошла в историю. Но его помнят не только как автора позитивных изменений, но и как сторонника жестких наказаний для противников царской власти. Именно из-за его позиции за 1906-1910 годы были казнены тысячи политических заключенных.

Политик погиб от рук террориста — 11-е из планировавшихся на него покушений стало удачным.

Столыпин vs политики наших дней

В России с 2008 года вручают медаль имени Столыпина. Ею награждают за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны. ТАСС собрал цитаты нескольких лауреатов:

Германа Грефа ( глава Сбербанка);

Владислава Суркова ( помощник президента РФ);

Сергея Степашина ( председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства);

Алексея Кудрина ( экс-министр финансов РФ);

Владимира Жириновского (лидер ЛДПР).

Сравните их с высказываниями Столыпина. Поспорил ли бы реформатор с нашими современниками или, напротив, во многом бы с ними согласился?

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