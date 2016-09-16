Деньги, потрясения и воровство: о чем Столыпин поговорил бы с нашими современниками

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18 сентября исполняется 105 лет со дня смерти Петра Столыпина — премьер-министра, реформатора и блестящего оратора. Его аграрная реформа позволила крестьянам иметь частную земельную собственность. Его фраза "дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России" вошла в историю. Но его помнят не только как автора позитивных изменений, но и как сторонника жестких наказаний для противников царской власти. Именно из-за его позиции за 1906-1910 годы были казнены тысячи политических заключенных.
Политик погиб от рук террориста — 11-е из планировавшихся на него покушений стало удачным.
В России с 2008 года вручают медаль имени Столыпина. Ею награждают за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны. ТАСС собрал цитаты нескольких лауреатов:
Сравните их с высказываниями Столыпина. Поспорил ли бы реформатор с нашими современниками или, напротив, во многом бы с ними согласился?