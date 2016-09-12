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Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ

Политика
12 сентября, 16:25 UTC+3
Главное управление по вопросам миграции МВД России приступило к рассмотрению обращения
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Мария Гайдар

Мария Гайдар

© Архип Верещагин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства России. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

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"В Главное управление по вопросам миграции МВД России поступило обращение гражданки России М. Е. Гайдар, в котором она сообщает: "... о желании выхода из гражданства России в связи со вступлением в гражданство Украины и нежелании жить и работать в России….", - сказали в ведомстве.

В настоящее время Главное управление по вопросам миграции МВД России приступило к рассмотрению обращения Марии Гайдар в соответствии с Федеральным законом N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Согласно закону, решение должно быть принято в течение 30 дней.

Мария Гайдар была заместителем губернатора Кировской области Никиты Белых. В июле 2015 года она была назначена советником губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. 4 августа того же года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ей гражданства и лично вручил паспорт. В августе 2015 года Гайдар заявила, что намерена отказаться от российского гражданства и написала соответствующее заявление. Но тогда в Федеральной миграционной службе эту информацию не подтверждали.

16 января этого года Саакашвили назначил Гайдар заместителем председателя Одесской областной государственной администрации по социальным вопросам. 10 мая она написала заявление об отставке, но заявила, что продолжит свою деятельность уже как советник Саакашвили.

О Марии Гайдар

Мария Гайдар - общественный деятель, руководитель фонда "Социальный запрос" бывший вице-губернатор Кировской области, в 2014 году намеревалась принять участие в выборах в Мосгордуму, но не была зарегистрирована.

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