РФ озабочена отказом выполнять договоренности вооруженными группами сирийской оппозиции

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. МИД РФ выражает озабоченность тем, что некоторые вооруженные группы сирийской оппозиции заявили об отказе следовать российско-американским договоренностям по прекращению боевых действий в САР.

Об этом заявили в дипведомстве.

"Самую серьезную озабоченность вызывает реакция со стороны некоторых вооруженных групп сирийской оппозиции, крупнейшая из которых - "Ахрар аш-Шам" - заявила об отказе следовать российско-американским договоренностям и нежелании порывать со своими "товарищами по оружию" из "Джебхат Фатх аш-Шам" (ранее - запрещенная в РФ "Джебхат ан-Нусра"), - отметили в МИД РФ. - В этой связи уместно напомнить, что, несмотря на наши настойчивые призывы, США до сих пор не дают согласия на то, чтобы внести "Ахрар аш-Шам" в террористический список ООН".

В ведомстве рассчитывают, что США окажут воздействие на "умеренную" сирийскую оппозицию для полного выполнения ею условий режима прекращения огня.

МИД также отмечает, что в Москве приветствуют подтверждение правительством Сирии согласия с российско-американскими договоренностями. В дипведомстве напомнили, что "12 сентября вступает в силу пакет российско-американских договоренностей, согласованных в ходе серии консультаций, проходивших в период с февраля".

"Они призваны активизировать скоординированную борьбу против терроризма в Сирии, укрепить режим прекращения боевых действий (РПБД), содействовать решению гуманитарных проблем и, таким образом, создать условия для запуска всеобъемлющего политического процесса в Сирии, - отметили в министерстве. - С 19:00 по дамасскому времени все участники в Сирии прекратят боевые действия и будут соблюдать его условия".