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Шойгу: США и их западные партнеры, а не Россия разрушали основы существующего миропорядка

Политика
12 сентября, 22:09 UTC+3
Так министр обороны отреагировал на обвинения главы Пентагона Эштона Картера в адрес России в "подрыве основ мирового порядка"
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Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Именно США и их западные партнеры, а не Россия последовательно разрушали основы существующего миропорядка. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ответ на обвинения главы Пентагона Эштона Картера в адрес России в "подрыве основ мирового порядка".

"Не нужно путать мировой порядок с "американским". Именно США вместе с западными партнерами, начиная с Боснии и Косово, и заканчивая Ираком и Ливией последовательно разрушали базовые основы существующего миропорядка", - отметил Шойгу.

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"Россия же со времен американско-натовской операции по расчленению Югославии всякий раз предупреждала к чему в конце концов приведут такие действия. Однако с тех пор видим только, как всякий раз, наступая на грабли в Ираке, Афганистане, Ливии, других странах, - в Пентагоне вместо выводов лишь укрепляют свой лоб", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

"Может настала пора Пентагону что-то менять в этой "стратегии"? Чтобы затем не оправдываться у каждого микрофона за свои просчеты, сваливая всё на Россию, Китай и другие страны, имеющие независимое мировоззрение" - отметил Шойгу.

"Поддержание мирового порядка - естественная прерогатива всего мирового сообщества, а не одного Пентагона. И Россия всегда выступает за сохранение справедливого и многополярного мироустройства в интересах всех государств, и не какой-то их группы, и тем более - одной державы, - говорится в заявлении главы Минобороны РФ. - И чем быстрее наши американские коллеги осознают это и начнут меняться, тем скорее будут решаться все накопленные разногласия. Причем не только по Сирии".

Ранее глава Пентагона Эштон Картер, выступая в Оксфордском университете, заявил, что Россия "стремится подорвать основы мирового порядка". Также он отметил, что США не ищут врага в России, но будут защищать своих союзников, основу мирового порядка и позитивное будущее, которое он обеспечивает.

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Персоны
Картер, Эштон Шойгу, Сергей Кужугетович
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