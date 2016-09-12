МО РФ: режим перемирия в Сирии за сутки нарушался 11 раз

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирийской Арабской Республики. За последние 24 часа зафиксированы семь нарушений в провинции Дамаск и четыре - в провинции Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Дума, Эль-Мохамаадия, Телль-эль-Курди, Нашабия, Джаубар, Хауш-Дуара и Арбил в провинции Дамаск. В провинции Латакия формирования "Ахрар аш-Шам" подвергли обстрелам населенные пункты Хамрат, Раша, Абу-Али и позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе отметки 529.

"По оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, ВКС России и ВВС Сирии удары не наносили", - говорится в сообщении.

В течение суток группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ) в городе Алеппо обстреляли из реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов и минометов кварталы Рамуси, Хай-эль-Ансари, училище вооружения и торговый центр "Кастелло".

Обстрелам из минометов и ручных гранатометов в провинции Дераа подверглись населенный пункт Хирбат-эль- Газала, в провинции Хама - Махарда и Каукаб, в провинции Дамаск -Дума, Хауш-Насри, Кабун, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, а также больница Ибн-эль-Валид в городе Дамаск.

Подписаны соглашения о примирении с шестью населенными пунктами

Соглашения о примирении с представителями шести населенных пунктов, в том числе с четырьмя - в провинции Латакия и двумя - в провинции Хомс, подписаны в течение суток в Сирии. "Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 608", - отметили в Центре по примирению.

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"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Кроме того, в Центре по примирению сообщили, что малообеспеченным семьям населенного пункта Масьяф провинции Хама доставлено более 200 кг гуманитарных грузов: сахар, мука, рис, мясные и рыбные консервы. Мирным жителям населенного пункта Камышлия провинции Хасеке самолетом Ил-76 ВВС Сирии доставлена гуманитарная помощь: сахар, мука, рис и мясные консервы, общей массой 12 тонн.

"Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости", - отмечается в бюллетене.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье