Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МО РФ: режим перемирия в Сирии за сутки нарушался 11 раз

Политика
12 сентября, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
В то же время соглашения о примирении подписаны с представителями шести населенных пунктов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирийской Арабской Республики. За последние 24 часа зафиксированы семь нарушений в провинции Дамаск и четыре - в провинции Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Смотрите также
Сергей Рудской
Генштаб ВС РФ: Россия сделала все необходимое в рамках подготовки к перемирию в Сирии

Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Дума, Эль-Мохамаадия, Телль-эль-Курди, Нашабия, Джаубар, Хауш-Дуара и Арбил в провинции Дамаск. В провинции Латакия формирования "Ахрар аш-Шам" подвергли обстрелам населенные пункты Хамрат, Раша, Абу-Али и позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе отметки 529.

"По оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, ВКС России и ВВС Сирии удары не наносили", - говорится в сообщении.

В течение суток группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ) в городе Алеппо обстреляли из реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов и минометов кварталы Рамуси, Хай-эль-Ансари, училище вооружения и торговый центр "Кастелло".

Обстрелам из минометов и ручных гранатометов в провинции Дераа подверглись населенный пункт Хирбат-эль- Газала, в провинции Хама - Махарда и Каукаб, в провинции Дамаск -Дума, Хауш-Насри, Кабун, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, а также больница Ибн-эль-Валид в городе Дамаск.

Подписаны соглашения о примирении с шестью населенными пунктами

Соглашения о примирении с представителями шести населенных пунктов, в том числе с четырьмя - в провинции Латакия и двумя - в провинции Хомс, подписаны в течение суток в Сирии. "Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 608", - отметили в Центре по примирению.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Кроме того, в Центре по примирению сообщили, что малообеспеченным семьям населенного пункта Масьяф провинции Хама доставлено более 200 кг гуманитарных грузов: сахар, мука, рис, мясные и рыбные консервы. Мирным жителям населенного пункта Камышлия провинции Хасеке самолетом Ил-76 ВВС Сирии доставлена гуманитарная помощь: сахар, мука, рис и мясные консервы, общей массой 12 тонн.

"Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости", - отмечается в бюллетене.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин Украины: Киев надеется получить транш МВФ, несмотря на возражения РФ
2
СМИ: Украина готова обсудить с РФ долг в $3 млрд во внесудебном порядке
3
Александр Жуков: история с мельдонием - ошибка WADA, и она может дорого обойтись
4
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
5
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
6
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
7
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
Темы дня
Реклама