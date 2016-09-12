Подготовлен законопроект о регулировании наследственных отношений в Крыму

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ по поручению правительства подготовил законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ, которые решат вопрос регулирования наследственных правоотношений на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Соответствующий документ опубликован пресс-службой правительства.

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"Необходимость принятия законопроекта вызвана имеющимися различиями в правовом регулировании отношений по наследованию между российским законодательством и законодательством, применявшимся в Крыму и городе Севастополе до их принятия в состав Российской Федерации". - говорится в сообщении. В результате у граждан, проживающих на территории Крыма, возникают проблемы "в части определения права, применимого к отношениям по наследованию".

Минюст предлагает применять российское законодательство (в данном случае раздел V Гражданского кодекса РФ) к отношениям по наследованию на территории Крыма в случае, если наследство открылось после принятия Республики Крым и города Севастополя в состав России. В ином случае к отношениям по наследованию будут действовать нормы законодательства, применявшиеся до принятия регионов в состав РФ.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 сентября 2016 года.