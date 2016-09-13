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Главы МИД РФ и Люксембурга обсудят отношения России и ЕС

Политика
13 сентября, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Также в повестке дня ситуация на Украине, Ближнем Востоке, Севере Африке и борьба с международным терроризмом
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел РФ и Люксембурга Сергей Лавров и Жан Ассельборн обсудят на переговорах состояние отношений по линии Россия - Евросоюз, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и Севере Африке, а также борьбу с международным терроризмом и другие вызовы современности. Глава люксемургского МИД находится в Москве с рабочим визитом.

В дипведомстве уточнили, что особое внимание стороны уделят культурно-гуманитарным связям двух стран, которые в настоящее время "успешно развиваются, продолжая обогащаться новыми проектами".

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Как отметили в российском МИД, отношения России и Люксембурга в последние годы развивались весьма успешно в самых разных областях; между странами поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровне. Так, в октябре 2015 года в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Люксембург является важным торгово-экономическим партнером России, - напомнили в МИД РФ. - По итогам первого полугодия 2016 года объем российско-люксембургского товарооборота составил 80,8 млн долларов". Люксембург остается одним из крупнейших (после Кипра и Нидерландов) иностранных инвесторов в России.

"Дружественные связи между нашими странами имеют давнюю историю: в этом году отмечается знаменательная дата - 125-летие со дня установления дипломатических отношений между Российской Империей и Великим Герцогством", - подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве напомнили, что в 2017 году будет отмечаться еще один юбилей - 150-летие проведения Лондонской конференции, заложившей основы современной люксембургской государственности. "Заметную роль в этом процессе сыграла Россия, - пояснили в МИД РФ. - Именно благодаря ее настоянию в итоговый документ было внесено положение "о вечно нейтральном статусе Люксембурга" под коллективные гарантии держав - участников конференции. Этот договор обеспечил Великому Герцогству независимость и суверенитет, долгие годы спокойного развития и процветания".

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