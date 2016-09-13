Спецслужбы ШОС обсудят меры по предотвращению использования смертников

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АЛМА-АТА, 13 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят совместные меры по противодействию использования смертников. Этот вопрос станет одним из первых в повестке открывающегося в Алма-Ате 29-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС .
Как сообщили ТАСС в оргкомитете, в заседании примут участие делегации спецслужб Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
"На заседании будут обсуждаться совместные меры компетентных органов по предотвращению терактов с использованием террористов-смертников и совместные меры по предотвращению распространения радикальной религиозной идеологии на территориях государств - участников ШОС", - сообщили в оргкомитете.
Отдельными вопросами станут предотвращение распространения идей терроризма в интернете, будут рассмотрены планы работы экспертов по вопросам координации совместного противодействия деятельности террористических, сепаратистских и экстремистских организаций и группировок, представляющих угрозу безопасности государств ШОС, а также выработке предложений по выявлению и пресечению использования "глобальной паутины" в этих целях.
Участники заседания обсудят план работы установления рабочих контактов исполкома РАТС ШОС с компетентными органами Индии и Пакистана, подавших заявки на вступление в ШОС, а также повышения эффективности взаимодействия с международными организациями, борющимися с терроризмом. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о плане работы экспертов пограничных служб стран ШОС на 2017 год.
Российскую делегацию возглавляет первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов.