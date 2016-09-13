Патрушев обсудил в Китае вопросы борьбы с преступностью и "цветными революциями"

ПЕКИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил во вторник в Пекине вопросы борьбы с преступностью, терроризмом и "цветными революциями" в ходе российско-китайских консультаций по вопросам юстиции, общественной безопасности и правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по линии генеральных прокуратур, взаимодействия в области борьбы с организованной преступностью, распространением наркотиков, нелегальной миграцией", - говорится в пресс-релизе. Отдельное внимание представители двух стран уделили информационной безопасности. Рассматривались проблемы "цветных революций", сотрудничество в борьбе с терроризмом и сфере юстиции, а также вопросы международной правовой помощи.

"Стороны подтвердили намерение продолжать совместно и согласованно реагировать на формирующиеся угрозы международной, региональной и национальной безопасности, совершенствовать законодательство в области борьбы с терроризмом и экстремизмом с учетом анализа национального и зарубежного опыта, а также договорились вести постоянную работу на уровне экспертов и ведомств двух стран по вопросам, обсужденным в ходе консультаций", - сообщается в заявлении.

С российской стороны во встрече приняли участие представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства юстиции, МВД, ФСБ, МИД и аппарата Совбеза РФ. С китайской - специалисты из Верховной народной прокуратуры, МИД, министерств юстиции, государственной и общественной безопасности. Председателями со стороны КНР выступили член Политбюро, председатель политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу и член Госсовета КНР, министр общественной безопасности Го Шэнкунь.