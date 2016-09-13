Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Угроза Украины покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае подтверждения полномочий российской делегации говорит о непонимании Киевом тех ценностей, которые принято считать европейскими. Такое мнение высказал на своей странице в сети Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя соответствующее заявление главы МИД Украины Павла Климкина.

Сенатор отметил, что поведение украинских властей - это "очередная пустая и бессмысленная игра на западную публику в амплуа обиженного ребенка", на которую можно было бы не обращать внимания. Но в этом "еще и кардинальное, глубинное непонимание тех ценностей, которые принято считать европейскими и которые, разумеется, разделяет Россия". "Что, собственно говоря, исчерпывающим образом подтвердил и Крым, а до того - Южная Осетия с Абхазией", - добавил Косачев.

"Эти ценности - прежде всего, про человека и его права, и только потом - про все остальное", - заявил парламентарий, отметив, что за все время, прошедшее после воссоединения Крыма с Россией, Киев "ни разу не счел необходимым вспомнить о людях, живущих в Крыму, и обратиться к ним с какими-то объяснениями, извинениями или обещаниями". "Нет для Киева этих людей. Есть только территории, имущество на этих территориях, деньги и ресурсы", - подчеркнул он, добавив, что такой подход мало чем отличается "от психологии эпохи рабовладения или от психологии эпохи сталинизма".

В таком прочтении ценностей киевские власти действительно очень сильно отличаются от российских, считает сенатор. "Поэтому иногда хочется задать вопрос: а сами европейцы разделяют европейские ценности?" - заявил Косачев, напомнив о введении санкций "против миллионов крымчан" и отсутствии реакции Запада на диверсии и попытки терактов на полуострове, гонения на инокомыслящих и прославление "нацистских коллаборационистов". "Может, тайм-аут украинской делегации в ПАСЕ и правда оказался бы спасением для изрядно подмоченной репутации этой организации", - заключил он.

РФ в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам прошедших 7 сентября в Москве переговоров с делегацией ПАСЕ во главе с ее спикером Педро Аграмунтом сообщил, что руководство ПАСЕ заявило о том, что ждет возобновления работы делегации РФ в полном формате. Нарышкин также подтвердил, что российские парламентарии готовы продолжить полноформатное сотрудничество на площадке ПАСЕ, но "соблюдая принцип равенства, который является базовым для этой организации".