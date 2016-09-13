Пушков: Киев шантажирует ПАСЕ, но вряд ли решится на уход из ассамблеи

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) считает, что Киев шантажирует ПАСЕ заявлением о неучастии в ее работе в случае возвращения России, но вряд ли решится на такой демарш.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна может рассмотреть вопрос о прекращении участия в работе ПАСЕ, если будет принято решение о восстановлении полномочий российской делегации в этой организации.

"Заявление Климкина о том, что Украина может выйти из ПАСЕ в случае, если России будут возвращены все ее полномочия, на мой взгляд, являются попыткой шантажа руководства ассамблеи", - сказал Пушков во вторник ТАСС.

При этом парламентарий не думает, что Украина решится на уход. "Для страны, у которой не так много возможностей воздействовать на ситуацию, это будет означать, что она сама себя лишит одной из таких возможностей, - констатировал он. - Так что, это чистое запугивание, рассчитанное на некий психологический эффект, на то, чтобы в очередной раз привлечь внимание к украинской позиции". "Но поскольку эта позиция никак не меняется и поскольку Украина не демонстрирует никакой склонности к возобновлению диалога с Россией, я думаю, что сейчас это не будет позитивно воспринято в серьезных политических кругах в европейских странах", - отметил депутат.

Ситуация меняется, но Киев этого не понял

Пушков напомнил, что члены руководства ПАСЕ во главе с ее председателем Педро Аграмунтом на прошлой неделе были в Москве, где и в ходе закрытых переговоров с российскими парламентариям, и публично подтвердили, что считают необходимым видеть в ПАСЕ все 47 государств, а не только 46. "При этом, говоря об этом, Аграмунт подчеркнул значение России как государства, которое исключительно важно для Совета Европы, ПАСЕ и которое необходимо для решения крупных европейских проблем и для обеспечения в ПАСЕ ее всеевропейского характера", - обратил внимание он.

"Заявление господина Климкина свидетельствует, что в Киеве по-прежнему настроены на обструкцию по отношению к участию России в ПАСЕ", - полагает глава российской делегации. На его взгляд, это "неперспективный курс, который лишь обозначает, что Киев не способен эволюционировать и приспосабливать свою линию к меняющейся ситуации".

"А ситуация, между тем, меняется", - подтвердил Пушков. По его словам, российские законодатели чувствуют это в Парламентской ассамблее ОБСЕ, где РФ "со всей очевидностью" востребована. "Мы это чувствуем и в ПАСЕ, поскольку по разным каналам до нас доходит информация, что происходят заметные изменения в настроении крупных национальных делегаций, - заверил депутат. - Я имею в виду прежде всего страны Западной, Центральной и Южной Европы, которые исходят из того, что пора восстанавливать все полномочия России в ПАСЕ".

"Здесь Украина с ее попытками блокировать участие России, вполне вероятно, окажется в меньшинстве вместе с небольшими государствами Прибалтики, наиболее радикальной частью депутатов Грузии, Молдавии и при поддержке всего лишь двух-трех крупных европейских делегаций, таких, как, скажем, польская или шведская", - предупредил глава комитета Госдумы.

Украина побоится покинуть ПАСЕ

В этой связи Пушков усомнился в том, что "украинский шантаж повысит ее авторитет в ПАСЕ, потому что это будет воспринято как безусловная форма давления". Во-вторых, не факт, что большинство в ПАСЕ поддастся на этот шантаж, считает он.

"Наконец, на мой взгляд, Украина побоится покинуть ПАСЕ", - отметил парламентарий.

"Дело в том, что Киев делает ставку на мобилизацию всех антироссийских сил в Европе для оказания на нее максимального давления. Если Украина уходит из ПАСЕ, она лишается важного для нее рычага воздействия на европейских депутатов, политические партии и европейское общественное мнение", - указал он. "На мой взгляд, Украина может шантажировать ПАСЕ, она может попытаться устроить истерику на сессии ассамблеи в январе в случае, если Россия подаст заявку на полномочия в этой организации на 2017 год, но я не думаю, что Украина решится на уход", - заключил Пушков.

РФ в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам прошедших 7 сентября в Москве переговоров с делегацией ПАСЕ во главе с ее спикером Педро Аграмунтом сообщил, что руководство ПАСЕ заявило о том, что ждет возобновления работы делегации РФ в полном формате. Нарышкин также подтвердил, что российские парламентарии готовы продолжить полноформатное сотрудничество на площадке ПАСЕ, но "соблюдая принцип равенства, который является базовым для этой организации".