Кабулов: смерть Каримова не повлияет на обстановку в Узбекистане

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова не повлияет на военно-политическую обстановку в Узбекистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Мне кажется, это не повлияет негативно на военно-политическую обстановку как в Узбекистане так и вокруг него", - сказал он.
Кабулов признал, что были опасения относительно попыток экстремистов дестабилизировать ситуацию в Афганистане. "Пока им это не удается, руководство Узбекистана контролирует ситуацию", - отметил дипломат.
По его словам, сейчас действия руководства республики свидетельствуют о преемственности политики, которую проводил Каримов.
Руководивший на протяжении последней четверти века президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни. Его похороны прошли 3 сентября в Самарканде.
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