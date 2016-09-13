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Кабулов: смерть Каримова не повлияет на обстановку в Узбекистане

Политика
13 сентября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, сейчас действия руководства республики свидетельствуют о преемственности политики, которую проводил Ислам Каримов
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова не повлияет на военно-политическую обстановку в Узбекистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

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"Мне кажется, это не повлияет негативно на военно-политическую обстановку как в Узбекистане так и вокруг него", - сказал он.

Кабулов признал, что были опасения относительно попыток экстремистов дестабилизировать ситуацию в Афганистане. "Пока им это не удается, руководство Узбекистана контролирует ситуацию", - отметил дипломат.

По его словам, сейчас действия руководства республики свидетельствуют о преемственности политики, которую проводил Каримов.

Руководивший на протяжении последней четверти века президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни. Его похороны прошли 3 сентября в Самарканде.

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Каримов, Ислам Абдуганиевич
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