Россия и США продолжат контакты по ситуации на Корейском полуострове в СБ ООН

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. РФ и США выступают за безальтернативность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и представителем США по политике в отношении Северной Кореи Сон Кимом.
"Подтверждено намерение продолжать контакты по линии Совета Безопасности ООН в интересах выработки адекватной международной реакции на действия Пхеньяна, - отметили в дипведомстве. - Подчеркивалась безальтернативность политико- дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова путем проведения соответствующих переговоров".