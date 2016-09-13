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Россия и США продолжат контакты по ситуации на Корейском полуострове в СБ ООН

Политика
13 сентября, 11:51 UTC+3
Заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов провел телефонный разговор с представителем США по политике в отношении Северной Кореи Сон Кимом
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. РФ и США выступают за безальтернативность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и представителем США по политике в отношении Северной Кореи Сон Кимом.

"Подтверждено намерение продолжать контакты по линии Совета Безопасности ООН в интересах выработки адекватной международной реакции на действия Пхеньяна, - отметили в дипведомстве. - Подчеркивалась безальтернативность политико- дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова путем проведения соответствующих переговоров".

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Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Россия
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