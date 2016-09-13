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Лавров: Киев хочет до бесконечности затянуть процесс выполнения "Минска-2"

Политика
13 сентября, 12:41 UTC+3
Глава МИД РФ заявил, что РФ предлагает разработать "дорожную карту", в рамках которой каждый шаг в сфере укрепления режима безопасности сопровождался бы шагом по продвижению политических реформ
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© EPA/ROMAN PILIPEY

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Киев хочет до бесконечности затянуть процесс выполнения минских договоренностей. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

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"Мы убеждены в необходимости сдвинуть с мертвой точки процесс выполнения минских договоренностей. Для этого и Киев, и провозглашенные республики Донецка и Луганска должны пройти свою часть пути и выполнить взятые на себя полтора года назад обязательства", - сказал Лавров.

"В том, что касается наших украинских коллег, добиваемся от них выполнения обязательств по проведению конституционной реформы, чтобы законодательно закрепить на постоянной основе особый статус Донбасса, проведение амнистии, организацию местных выборов на территории ДНР и ЛНР, - отметил министр. - Конечно же, все это необходимо решать через прямой диалог с Донецком и Луганском в рамках Контактной группы, от чего Киев в последнее время старается устраниться".

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"Мы ознакомили господина министра (Жана Ассельборна - прим. ТАСС) и его делегацию с работой в рамках контактной группы, в рамках нормандского формата, где представители РФ, Германии и Франции вместе с украинскими представителями стараются все-таки добиться выполнения перечисленных обязательств в сфере политических реформ на Украине", - обратил внимание глава российского дипведомства.

"По нашему глубокому убеждению, линия Киева на то, чтобы сначала обеспечить режим полной тишины как минимум в течение месяца и только потом начать обсуждать политические аспекты минских договоренностей, нацелена на то, чтобы затянуть процесс бесконечно. В ответ мы предлагаем разработать параллельную "дорожную карту", в рамках которой каждый шаг в сфере укрепления режима безопасности сопровождался бы шагом по продвижению политических реформ, прежде всего в виде тех законопроектов, которые Киев обязался разработать и принять", - подчеркнул Лавров.

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