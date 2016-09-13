Лавров: с запуском политического процесса в Сирии больше тянуть недопустимо

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Недопустимо затягивать возобновление политического процесса в Сирии. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам министра, принятый в Женеве 9-10 сентября российско-американский пакет документов "должен создать предпосылки для возобновления межсирийского политического процесса, с которым тянуть больше недопустимо". "Об этом мы сказали в Женеве спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре", - сказал Лавров.
Лавров указал также, что российская сторона выступает за то, чтобы соглашение с США по Сирии было опубликовано, а также одобрено резолюцией СБ ООН.
"Будем добиваться опубликования этого документа, - сказал министр. - Предлагаем одобрить этот документ без каких-либо изменений резолюцией СБ ООН".