Лавров: с запуском политического процесса в Сирии больше тянуть недопустимо

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Недопустимо затягивать возобновление политического процесса в Сирии. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, принятый в Женеве 9-10 сентября российско-американский пакет документов "должен создать предпосылки для возобновления межсирийского политического процесса, с которым тянуть больше недопустимо". "Об этом мы сказали в Женеве спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре", - сказал Лавров.

Соглашение с США по Сирии

Лавров указал также, что российская сторона выступает за то, чтобы соглашение с США по Сирии было опубликовано, а также одобрено резолюцией СБ ООН.

"Будем добиваться опубликования этого документа, - сказал министр. - Предлагаем одобрить этот документ без каких-либо изменений резолюцией СБ ООН".