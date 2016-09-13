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Лавров: с запуском политического процесса в Сирии больше тянуть недопустимо

Политика
13 сентября, 12:42 UTC+3
Министр иностранных дел РФ отметил, что об этом было сказано спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ivan Sekretarev

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Недопустимо затягивать возобновление политического процесса в Сирии. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, принятый в Женеве 9-10 сентября российско-американский пакет документов "должен создать предпосылки для возобновления межсирийского политического процесса, с которым тянуть больше недопустимо". "Об этом мы сказали в Женеве спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре", - сказал Лавров.

Соглашение с США по Сирии

Лавров указал также, что российская сторона выступает за то, чтобы соглашение с США по Сирии было опубликовано, а также одобрено резолюцией СБ ООН.

"Будем добиваться опубликования этого документа, - сказал министр. - Предлагаем одобрить этот документ без каких-либо изменений резолюцией СБ ООН".

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Персоны
Де Мистура, Стаффан Лавров, Сергей Викторович
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