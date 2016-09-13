Лавров: Керри категорически отвергает, что сохранение "ан-Нусры" входит в планы США

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Джон Керри категорически отвергает, что покрывательство "ан-Нусры" входит в планы США. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас более актуальная задача, чтобы список террористических группировок не сокращался. Очень много свидетельств того, что бывшая "Джебхат ан-Нусра" - "Джебхат Фатх аш-Шам (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ТАСС) рассматривается многими участниками процессов на Ближнем Востоке в качестве силы, которую нужно сохранить для смены режима в Сирии, - сказал Лавров. - Я задавал этот вопрос госсекретарю США Джону Керри напрямую, он категорически отрицает, что в планах США входит покрывательство "ан-Нусре", отведение от нее угрозы коалиционной авиации".

Поведение группировки "Ахрар аш-Шам" станет предметом серьезного разговора с США.