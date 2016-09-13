Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Керри категорически отвергает, что сохранение "ан-Нусры" входит в планы США

Политика
13 сентября, 13:19 UTC+3
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Джон Керри категорически отвергает, что покрывательство "ан-Нусры" входит в планы США. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас более актуальная задача, чтобы список террористических группировок не сокращался. Очень много свидетельств того, что бывшая "Джебхат ан-Нусра" - "Джебхат Фатх аш-Шам (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ТАСС) рассматривается многими участниками процессов на Ближнем Востоке в качестве силы, которую нужно сохранить для смены режима в Сирии, - сказал Лавров. - Я задавал этот вопрос госсекретарю США Джону Керри напрямую, он категорически отрицает, что в планах США входит покрывательство "ан-Нусре", отведение от нее угрозы коалиционной авиации".

Поведение группировки "Ахрар аш-Шам" станет предметом серьезного разговора с США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
2
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
3
Суд заключил под домашний арест гендиректора летного спецотряда "Россия"
4
В Кремле прокомментировали помещение под домашний арест директора летного отряда "Россия"
5
СК начал проверку по факту смерти бывшего хоккеиста Петра Девяткина
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
Cирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе
Темы дня
Реклама