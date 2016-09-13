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Лавров призывает избегать провокаций на Голанских высотах

Политика
13 сентября, 13:16 UTC+3
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Необходимо проявлять сдержанность и не допускать провокаций на территории Голанских высот. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя нанесение во вторник израильскими ВВС ударов по позициям сирийских правительственных войск в ответ на перелет шального снаряда из Сирии на территорию Голанских высот.

"Необходимо в целом проявлять сдержанность и не допускать каких-либо провокаций на Голанах, - подчеркнул министр. - Мы исходи из этого в наших контактах с израильскими, сирийскими коллегами и другими странами этого региона".

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