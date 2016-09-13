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В Кремле прокомментировали помещение под домашний арест директора летного отряда "Россия"

Политика
13 сентября, 13:35 UTC+3
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Владимир Путин в курсе ситуации с Ярославом Одинцевым
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформирован о помещении под домашний арест директора Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Ярослава Одинцева.

"Наверняка вы спросите, в курсе ли президент. Да, он в курсе, естественно, ему было доложено", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков про дело Одинцева.

При этом представитель Кремля подчеркнул: "Есть действия и есть подозрения, обвинения следственных органов; вместе с тем, здесь главным принципом, естественно, остается, что без решения суда признать кого-то виновным нельзя".

Работа СЛО продолжается без перебоев

Помещение под домашний арест Одинцева не создает проблем в повседневной работе руководства страны, отметил Песков.

"Нет, никоим образом", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, создает ли дело Одинцева проблемы в работе администрации Кремля и главы государства.

"СЛО занимается перевозкой высших государственных лиц, объектов государственной охраны, в этом контексте он, конечно, находится под кураторством ФСО (Федеральной службы охраны)", - добавил Песков.

Пока без кадровых решений

Пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос о кадровых решениях в СЛО.

"Нет, пока неизвестно о каких-то кадровых решениях", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что никаких согласований с Кремлем при решении суда в отношении Одинцева не было. "По процедуре это никакого согласования не требует", - констатировал Песков.

"Действительно, следственные действия выполняются, действительно, такое помещение под домашний арест (директора СЛО) имеет место", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Дело Одинцева

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест до 6 ноября генерального директора Специального летного отряда "Россия" Ярослава Одинцева, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Одинцев обвиняется по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова заявила ТАСС, что "в Управлении делами не знакомы с материалами дела в отношении Одинцева". "Поэтому комментировать ситуацию невозможно", - пояснила она.

Специальный летный отряд "Россия", в нынешнем году отметивший 60-летие с момента образования, занимается авиационным обслуживанием высших лиц государства.

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