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Нарышкин: новый созыв Госдумы обязан начать работу с рассмотрения бюджета

Политика
13 сентября, 13:50 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Времени для разбежки нет, подчеркнул спикер нижней палаты парламента шестого созыва Сергей Нарышкин
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ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Седьмой созыв Государственной думы, выборы которого состоятся 18 сентября, обязан начать свою законотворческую деятельность с рассмотрения бюджета. Об этом спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин сообщил во вторник на встрече со студентами Петрозаводского государственного университета.

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"Седьмой созыв будет первый, который начинает работу практически ранней осенью. Седьмой созыв будет первый, который обязан начать свою законотворческую деятельность с рассмотрения самого сложного, объемного - его еще называют главным законом года - закона о федеральном бюджете на очередной год и на следующую трехлетку. То есть времени для разбежки нет", - сказал Нарышкин.

Он напомнил, что новый состав парламента изберут по смешанной системе - по партийным спискам и одномандатным округам. "Конечно, коллектив депутатов, избранных по одномандатным округам, нужно учить быстро, вовлечь в законотворческую деятельность. Для многих из них она неизвестна", - отметил спикер.

В рамках рабочей поездки по Карелии Нарышкин во вторник осмотрел цеха Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината. Кроме того, он примет участие в церемонии закрытия республиканского молодежного форума "Карелия 100".

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.

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