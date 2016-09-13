Нарышкин: новый созыв Госдумы обязан начать работу с рассмотрения бюджета

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Седьмой созыв Государственной думы, выборы которого состоятся 18 сентября, обязан начать свою законотворческую деятельность с рассмотрения бюджета. Об этом спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин сообщил во вторник на встрече со студентами Петрозаводского государственного университета.

"Седьмой созыв будет первый, который начинает работу практически ранней осенью. Седьмой созыв будет первый, который обязан начать свою законотворческую деятельность с рассмотрения самого сложного, объемного - его еще называют главным законом года - закона о федеральном бюджете на очередной год и на следующую трехлетку. То есть времени для разбежки нет", - сказал Нарышкин.

Он напомнил, что новый состав парламента изберут по смешанной системе - по партийным спискам и одномандатным округам. "Конечно, коллектив депутатов, избранных по одномандатным округам, нужно учить быстро, вовлечь в законотворческую деятельность. Для многих из них она неизвестна", - отметил спикер.

В рамках рабочей поездки по Карелии Нарышкин во вторник осмотрел цеха Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината. Кроме того, он примет участие в церемонии закрытия республиканского молодежного форума "Карелия 100".

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.