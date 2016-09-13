Президент Сербии посетит Санкт-Петербург по случаю открытия генконсульства

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Томислав Николич посетит Россию 12-14 октября, чтобы принять участие в открытии почетного консульства страны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник.

"12 октября в Санкт-Петербурге откроется почетное консульство Республики Сербия, - сказал собеседник агентства. - В его открытии примет участие президент страны Томислав Николич".

Как отметил источник, в ходе предстоящего визита глава Сербии посетит ряд выставок, встреча с президентом России Владимиром Путиным не запланирована. "Почетным генеральным консулом Сербии в Санкт-Петербурге станет бизнесмен Геннадий Тимченко", - добавил он.

Почетный консул - лицо, не состоящее на государственной службе представляемого государства, но выполняющее по его поручению и с согласия государства пребывания консульские функции. Эту должность могут занимать граждане как представляемого государства, так и государства пребывания.