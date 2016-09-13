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В ГП РФ обсудили с миссией БДИПЧ ОБСЕ надзор за исполнением законодательства о выборах

Политика
13 сентября, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
На встрече отмечалось, что прокуратурой налажен оперативный обмен информацией о состоянии законности с правоохранительными и контролирующими органами, избирательными комиссиями
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман встретился во вторник в Москве с руководителем миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в Госдуму Яном Петерсеном. Главу миссии проинформировали об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о выборах депутатов Госдумы седьмого созыва, сообщили сегодня в пресс-службе Генпрокуратуры.

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В частности, Буксман разъяснил представителям миссии полномочия прокуроров по защите избирательных прав граждан, рассказал о характере поступающих в прокуратуру жалоб и о мерах реагирования, при помощи которых прокуратура восстанавливает законность.

Кроме того, на встрече отмечалось, что прокуратурой налажен оперативный обмен информацией о состоянии законности с правоохранительными и контролирующими органами, избирательными комиссиями. Прокурорами организованы соответствующие дежурства и прием граждан, в том числе и в выходные дни.

Буксман ответил на вопросы Петерсена и обменялся с ним мнениями о роли органов прокуратуры в надзорном сопровождении выборов. От Генпрокуратуры в мероприятии также приняли участие начальник Главного управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Анатолий Паламарчук и начальник управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лариса Коптева, от БДИПЧ ОБСЕ - член миссии Армен Мазманян.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах РФ, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тыс. муниципальных кампаний.

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