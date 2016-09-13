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Лавров: Фидель Кастро открыл современный этап российско-кубинских отношений

Политика
13 сентября, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Глава МИД РФ обратил внимание, что именно благодаря усилиям команданте Куба закрепила свои позиции на международной арене
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фидель Кастро открыл новый этап российско-кубинских отношений, которые сейчас приобрели характер стратегического партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на презентации фотоальбома "Непобедимые" по случаю 90-летия Фиделя Кастро в Доме приемов МИД РФ.

Он обратил внимание, что именно благодаря усилиям команданте Куба закрепила свои позиции на международной арене. "Фидель Кастро не только открыл новую эпоху в развитии своей страны, но и стоял у истоков нового этапа российско-кубинских отношений, - добавил глава МИД РФ. - В основе этих отношений лежат принципы солидарности и доверия".

Как отметил министр, сейчас российско-кубинские связи "достигли уровня стратегического партнёрства и продолжают активно развиваться".

"Сегодня здесь представлены уникальные снимки из архива семьи Кастро, архива внешней политики Российской Федерации, материалов информагентств - это фотолетопись главных вех жизни великого команданте, которая отражает незаурядный многогранный характер его личности и пройденного им пути", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ выразил уверенность, что это издание будет интересно как специалистам, так и широкому кругу читателей.

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