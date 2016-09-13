"Экологическая вахта по Северному Кавказу" обжалует включение в перечень НКО-"иноагентов"

Орган Большого зала Московской консерватории вновь зазвучит после реставрации в декабреКультура 13 сентября, 21:50
Порошенко хочет построить музеи погибшим на "майдане" и бойцам в ДонбассеМеждународная панорама 13 сентября, 21:41
Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Бавария" - "Ростов"Спорт 13 сентября, 21:30
Samsung выпустит обновление для безопасной работы Galaxy Note 7Экономика и бизнес 13 сентября, 21:16
Apple выпустила iOS 10Экономика и бизнес 13 сентября, 21:09
СМИ: хакер Guccifer 2.0 выложил новые конфиденциальные данные о демократах СШАМеждународная панорама 13 сентября, 21:06
Кучерена: фильм "Сноуден" показывает безумие вокруг насКультура 13 сентября, 20:48
Васильева: опасения по поводу учебы детей-инвалидов в обычных школах безосновательныОбщество 13 сентября, 20:45
USADA: WADA разрешало американкам прием запрещенных веществ в соответствии с правиламиСпорт 13 сентября, 20:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная организация "Экологическая вахта по Северному Кавказу" обжалует решение Минюста о включении в реестр НКО - иностранных агентов. Ее координатор Андрей Рудомаха утверждает, что организация не получала иностранного финансирования.
"Мы не получали иностранных грантов, не получали никакого иностранного финансирования. В качестве иностранного финансирования Минюст расценил поступление иностранных средств на личный счет моего заместителя, так что решение Минюста мы обязательно обжалуем", - заявил ТАСС Рудомаха. "Эти деньги, поступившие на счет моего заместителя, на нужды организации не тратились", - утверждает координатор.
Во вторник в пресс-службе Минюста сообщили, что "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" внесена в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов. Она стала 142-й организацией в реестре НКО-"иноагентов".
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Республике Адыгея внеплановой документарной проверки", - отметили в Минюсте.