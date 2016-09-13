"Экологическая вахта по Северному Кавказу" обжалует включение в перечень НКО-"иноагентов"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная организация "Экологическая вахта по Северному Кавказу" обжалует решение Минюста о включении в реестр НКО - иностранных агентов. Ее координатор Андрей Рудомаха утверждает, что организация не получала иностранного финансирования.

"Мы не получали иностранных грантов, не получали никакого иностранного финансирования. В качестве иностранного финансирования Минюст расценил поступление иностранных средств на личный счет моего заместителя, так что решение Минюста мы обязательно обжалуем", - заявил ТАСС Рудомаха. "Эти деньги, поступившие на счет моего заместителя, на нужды организации не тратились", - утверждает координатор.

Во вторник в пресс-службе Минюста сообщили, что "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" внесена в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов. Она стала 142-й организацией в реестре НКО-"иноагентов".

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Республике Адыгея внеплановой документарной проверки", - отметили в Минюсте.