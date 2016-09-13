МИД РФ: наблюдатели ОБСЕ должны контролировать прекращение огня со стороны ЛНР и ДНР

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лаврова сообщил по телефону действующему председателю ОБСЕ, федеральному министру иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что по просьбе Берлина российское руководство обратилось к ДНР и ЛНР обеспечить прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Глава российского дипведомства "в этой связи приветствовал заявление Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, что ДНР и ЛНР в ночь с 14 на 15 сентября в одностороннем порядке устанавливают "режим тишины".

"Лавров призвал Штайнмайера как действующего председателя ОБСЕ обеспечить контроль силами Специальной мониторинговой миссии Организации режима прекращения огня со стороны ДНР и ЛНР и выразил надежду, что этому примеру Донецка и Луганска последует Киев, - отметили в МИД РФ. - Штайнмайер заверил, что соответствующие поручения СММ ОБСЕ будут даны".

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе. Это соглашение с осени 2014 года стало уже девятой договоренностью о соблюдении режима тишины, однако стороны продолжили обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Главы ДНР и ЛНР 12 сентября объявили своим военным о запрете открывать огонь в ответ на провокации силовиков. В свою очередь представитель Киева в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) также заявил, что украинская сторона готова постоянно и бессрочно поддерживать режим прекращения огня в Донбассе.

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