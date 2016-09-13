Режим перемирия в Сирии за сутки нарушался 2 раза

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Два нарушения режима прекращения боевых действий зафиксировано за сутки на территории сирийской провинции Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном сегодня на сайте Минобороны РФ.

"После возобновления на территории Сирии режима прекращения боевых действий зафиксировано два нарушения со стороны отрядов вооруженной оппозиции в провинции Латакия, где были обстреляны позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районах высот Абу-Али и Кузуль-Даг", - говорится в сообщении.

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По данным Центра, в провинции Латакия в течение суток были подписаны соглашения о примирении с представителями четырех населенных пунктов. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 612.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - сообщается в бюллетене.

Тем не менее Центр отмечает, что группировки запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий. За сутки они обстреляли позиции правительственных войск и мирных жителей в провинциях Алеппо (шесть раз), Дамаск (семь раз), Хама (четыре раза), Идлиб (три раза) и Деръа (один раз). Также из самодельных реактивных установок был обстрелян район расположения резиденции губернатора провинции Алеппо.

Населению Сирию продолжается оказание гуманитарной помощи. В частности, малообеспеченным семьям населенного пункта Джинарджик в провинции Латакия были доставлены сахар, мука, рис, мясные и рыбные консервы, соль и чай. Общая масса груза составила более 2 тонн. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.