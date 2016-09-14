Матвиенко примет участие в конференции глав европейских парламентов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко отправляется в среду во Францию для участия в конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы, которая пройдет в Страсбурге 15-16 сентября. В рамках визита запланированы также встречи с главами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Совета Европы.

"Парламентские международные площадки необходимы для диалога и обсуждения актуальных проблем, а также для поиска компромиссов. Это, в свою очередь, - залог стабильности в Европе", - заявила глава верхней палаты российского парламента накануне визита во Францию.

В этом году на конференции будут рассмотрены три основные темы: роль парламентов в разрешении миграционного кризиса в Европе, мобилизация парламентов в борьбе с нетерпимостью, а также совместные усилия по продвижению демократии, защите прав человека и обеспечению верховенства закона. По словам Матвиенко, российская делегация готова принять участие в дискуссии по всем вопросам повестки дня.

Помимо выступления на конференции, у спикера Совфеда запланированы двусторонние встречи, в том числе - с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом и ПАСЕ Педро Аграмунтом, а также с рядом глав национальных делегаций. Кроме того, в Страсбурге российские парламентарии планируют заключить соглашение о сотрудничестве между Межпарламентской ассамблеей (МПА) СНГ и Парламентской ассамблеей Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС).

В составе делегации, помимо главы Совфеда, - вице-спикер палаты Ильяс Умаханов, председатель комитета по международным делам Константин Косачев, а также генсек Совета МПА СНГ Алексей Сергеев.

Конференция председателей парламентов стран-участников Совета Европы объединяет глав парламентов 47 государств- членов Совета Европы, парламентов государств, имеющих статус наблюдателя или партнера при ПАСЕ и международных парламентских ассамблеях. Ассоциированный статус также имеют парламенты стран Центральной Азии и Магриба. От двухпалатных парламентов принять участие в Конференции приглашаются спикеры обоих палат. Мероприятие проводится один раз в два года в Страсбурге или в принимающей стране.