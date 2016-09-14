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Полпред президента в СФО сообщил о создании Агентства развития Сибири

Политика
14 сентября, 9:04 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, сентября. /ТАСС
По словам Сергея Меняйло, структура появится на основе существующей сейчас ассоциации "Сибирское соглашение"
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Сергей Меняйло

Сергей Меняйло

© Юрий Машков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло сообщил о первых кадровых перестановках, сделанных им на этом посту. В ближайшее время сменятся заместитель полпреда по экономическому направлению и руководство межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС).

"Кадровые перестановки уже идут. Уже появится новый заместитель полпреда. Он наш местный, это главный федеральный инспектор по Новосибирской области - Головко Вадим Михайлович. Документы находятся на согласовании", - сказал в среду Меняйло журналистам.

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Головко возглавит экономическое направление деятельности полпредства и сменит на этой должности Андрея Филичева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. В круг обязанностей нового заместителя полпреда войдет в том числе организация работы обновленной ассоциации "Сибирское соглашение", которая была создана более 20 лет назад.

Меняйло еще раз отметил, что МАСС не выполняет те задачи, которые перед ней стоят, и будет переформатирована. "МАСС станет Агентством развития Сибири, руководителю МАСС мы применение найдем, он заслуженный человек, Иванков. Но руководитель будет уже другой, соответственно, сама структура МАСС будет построена под те задачи, которые перед ней будут поставлены. Застоя быть не должно", - сказал полпред.

По его словам, в настоящее время рассматриваются несколько кандидатур, которые находятся на согласовании с главами субъектов. Основного кандидата Меняйло не стал называть, но описал как человека с большим опытом, работавшего замминистра и выполнявшего "государственно важную задачу по строительству Олимпиады". Утверждение нового главы МАСС пройдет в конце сентября. В октябре уже будет сформирована новая структура организации.

Меняйло также обратил внимание на необходимость корректировки стратегий развития регионов, которые, по его словам, "не рабочие" и "превратились в дорожные карты и планы действий".

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