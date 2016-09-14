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Москва призывает Киев отреагировать на инициативу Донецка и Луганска о прекращении огня

Политика
14 сентября, 11:34 дата обновления: 14 сентября, 11:51 UTC+3
Россия также рассчитывает на поддержку со стороны партнеров по "нормандскому формату" и ОБСЕ, заявили в МИД РФ
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москва призывает Киев должным образом отреагировать на инициативу Донецка и Луганска об одностороннем прекращении огня с полуночи 15 сентября. Об этом заявили в МИД РФ.

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"Главы Донецкой и Луганской республик выступили с заявлениями об одностороннем прекращении огня с 00:00 часов 15 сентября, в соответствии с которым всем подразделениям народной милиции Луганска и Донецка запрещено открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны украинской армии и Национальной гвардии, - указали в дипведомстве. - Рассматриваем это решение как важный конкретный шаг, направленный на закрепление режима тишины, объявленного сторонами в связи с началом 1 сентября нового учебного года, стабилизацию обстановки в зоне конфликта и в конечном счете мирное урегулирование на Юго-Востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями".

С учетом подтвержденного 13 сентября на видеоконференции Контактной группы представителями Украины намерения твердо вести дело к закреплению режима прекращения огня в дипведомстве призвали Киев "должным образом отреагировать на инициативу Донецка и Луганска с тем, чтобы перемирие на линии соприкосновения сторон приняло прочный долговременный характер, открыв путь к установлению мира и стабильности в регионе".

"Рассчитываем, что наши партнеры по "нормандскому формату" поддержат этот шаг, а Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ со своей стороны окажет практическое содействие воцарению там полной тишины", - отметили в МИД РФ.

Участники Контактной группы на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября бессрочного прекращения огня в Донбассе. Это соглашение с осени 2014 года стало уже девятой договоренностью о соблюдении режима тишины, однако стороны продолжили обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Главы ДНР и ЛНР 12 сентября объявили своим военным о запрете открывать огонь в ответ на провокации украинских силовиков. В свою очередь представитель Киева в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня также заявил, что украинская сторона готова постоянно и бессрочно поддерживать режим прекращения огня в Донбассе.

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