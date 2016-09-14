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Песков назвал главной задачей в Сирии разделение умеренной оппозиции и террористов

Политика
14 сентября, 12:39 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что без решения этой задачи дальнейшее продвижение вряд ли возможно
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Прекращение огня в Сирии может способствовать урегулированию в стране, но главной задачей сейчас является разделение умеренной оппозиции и террористических группировок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно, это (режим прекращения огня) дает надежду на то, что это будет способствовать мирному урегулированию и создаст необходимую атмосферу для политического урегулирования", - сказал он, отметив, что "пока режим прекращения огня весьма хрупкий".

"Ключевая задача сейчас - дождаться разделения умеренной оппозиции и террористических группировок", - уверен Песков. "Это ключевая задача, без которой дальнейшее продвижение вряд ли возможно", - считает он.

9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушение перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи. Предусмотренный ими режим прекращения огня вступил в силу 12 сентября. 

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