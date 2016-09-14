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Кремль сожалеет о "махровой русофобии" в электоральный период в США

Политика
14 сентября, 12:31 UTC+3
Дмитрий Песков также отметил, что высказывания Барака Обамы в адрес России об отсутствии демократии и о подавлении свободы слова не способствуют налаживанию атмосферы взаимного доверия
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Использование в США в период избирательной кампании "российской карты" в негативном ключе вызывает в Кремле сожаление.

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Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, мы видим продолжающееся проявление такой махровой русофобии. Мы можем только в этой связи выразить сожаление", - сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле констатируют тот факт, "что российская карта и карта нашего президента она буквально становится решающей в избирательном процессе в США". "Но нам было бы гораздо приятнее, если бы эта карта играла такую роль в позитивном ключе", - заключил Песков.

Про критику Обамы

Высказывания президента США Барака Обамы в адрес России об отсутствии демократии и о подавлении свободы слова не способствуют налаживанию атмосферы взаимного доверия, отметил Песков. 

"Скажем так: такие формулировки вряд ли способствуют тому, чтобы робкие и очень хрупкие попытки налаживания хоть какого-то взаимодоверия возымели успех", - сказал Песков.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос, отличаются ли слова Обамы, который говорит о притеснении оппозиционеров в России и проблемах с демократией от риторики, которую он использует на официальных переговорах, заметил, что "безусловно отличаются". "Эта риторика, которая формулируется в электоральном стиле", - прокомментировал он.

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