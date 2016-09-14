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В Кремле опровергли возможную отставку главы МВД Колокольцева в связи с делом Захарченко

Политика
14 сентября, 12:36 дата обновления: 14 сентября, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Дмитрий Песков обратил внимание, что и само МВД "предпринимает соответствующие проверочные действия" в связи с делом полковника ведомства
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Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

© Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вопрос о каких-либо отставках в связи с делом полковника МВД Дмитрия Захарченко пока не стоит, нужно дождаться результатов следствия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли задержание замначальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД, у которого обнаружен эквивалент 9 млрд рублей, привести к уходу министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

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"Насколько мне известно, какой-либо речи ни о каких отставках не идет", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что необходимо дождаться результатов следствия и суда перед тем "как давать какие-то оценки". "Вы знаете, что, по всей видимости, следствие (находится) в начальной стадии и, потом, конечно, в любом случае необходим суд", - заключил пресс-секретарь президента.

Песков обратил также внимание, что и само МВД "предпринимает соответствующие проверочные действия" в связи с делом Захарченко. "Мы знаем, что последовательно проводится линия на борьбу с коррупцией, - продолжил он. - Собственно, этот случай, весьма поражающий своими объемами (изъятых средств) - очень красочное тому подтверждение".

Песков добавил, что речь идет о "последовательной, целенаправленной, кропотливой работе" по борьбе с коррупцией. "Это работа продолжительная по времени, невозможно ждать каких-то сиюминутных результатов, эффект кумулятивный от этой работы, он наступает со временем", - заключил представитель Кремля.

Дело Захарченко

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Дмитрия Захарченко. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли эти деньги, принадлежит его сестре. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а найденные при обыске деньги принадлежали не ему.

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