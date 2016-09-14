Пескову не известно, знаком ли Путин с иском Навального против него

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову не известно, знаком ли глава государства Владимир Путин с иском Алексея Навального, в котором оппозиционер обвиняет российского лидера в якобы нарушении закона о противодействии коррупции.

"Что касается того, в курсе ли президент (такого иска), то не могу ответить на этот вопрос, я не располагают такой информацией", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в адрес президента выдвигается "очень много утверждений, обвинений, претензий и так далее". "Зачастую авторы этих претензий обращаются в суды. Выполняются необходимые судебные процедуры", - добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, Навальный обратился с таким иском в Тверской районный суд Москвы в феврале, однако он не был принят к рассмотрению. 14 сентября в СМИ сообщалось, что Навальный просит Конституционный суд РФ проверить отказ в рассмотрении иска.