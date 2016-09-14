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Путин проведет встречи с главами ОКР и Минтранса РФ

Политика
14 сентября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Президент РФ намерен обсудить на встречах вопросы работы Олимпийского комитета России и тему внутренних перевозок
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет рабочие встречи с главой Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым и министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть (в сегодняшнем графике Путина - прим. ТАСС) ряд встреч, из них станет публичной общение президента с Александром Жуковым. Там главная профильная тема - это работа нашего национального Олимпийского комитета, тем более в свете итогов (Олимпиады) в Рио, подготовки к предстоящим состязаниям и так далее", - сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, на встрече президента с Соколовым будет обсуждаться тема внутренних перевозок.

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Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Песков, Дмитрий Сергеевич Жуков, Александр Дмитриевич Путин, Владимир Владимирович
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