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СК РФ возбудил уголовное дело по факту вовлечения подростков в диверсии в Донбассе

Политика
14 сентября, 12:59 UTC+3
Фигурантом дела является сотрудник силовых структур Украины Игорь Рицко
Материал из 1 страницы
© Михаил Соколов/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника силовых структур Украины, который привлекал подростков для совершения взрывов в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника силовых структур Украины Игоря Рицко и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказал он.

По словам Маркина, с мая 2015 года по июнь 2016 года под общим руководством Рицко группой подростков в составе семи человек совершено восемь взрывов на объектах гражданской инфраструктуры и военного назначения в Ясиноватой в Донецкой области.
Представитель СК отметил, что Рицко с иными пока неустановленными сотрудниками силовых структур Украины в нарушение положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения, в том числе несовершеннолетних, во время вооруженных конфликтов в мае 2015 года вовлек несовершеннолетних жителей Ясиноватой в совершение тяжких и особо тяжких преступлений. "Делали они это путем обещаний материального вознаграждения, шантажа и угроз", - подчеркнул Маркин. 

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