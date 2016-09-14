СК РФ возбудил уголовное дело по факту вовлечения подростков в диверсии в Донбассе

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника силовых структур Украины, который привлекал подростков для совершения взрывов в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
"Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника силовых структур Украины Игоря Рицко и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказал он.
По словам Маркина, с мая 2015 года по июнь 2016 года под общим руководством Рицко группой подростков в составе семи человек совершено восемь взрывов на объектах гражданской инфраструктуры и военного назначения в Ясиноватой в Донецкой области.
Представитель СК отметил, что Рицко с иными пока неустановленными сотрудниками силовых структур Украины в нарушение положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения, в том числе несовершеннолетних, во время вооруженных конфликтов в мае 2015 года вовлек несовершеннолетних жителей Ясиноватой в совершение тяжких и особо тяжких преступлений. "Делали они это путем обещаний материального вознаграждения, шантажа и угроз", - подчеркнул Маркин.