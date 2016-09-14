В СК не комментируют информацию об уходе Маркина

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Информацию об уходе с должности руководителя управления по взаимодействию со СМИ, генерал-майора юстиции Владимира Маркина в СК России не комментируют.
Ранее интернет-ресурс Life разместил сообщение на своем сайте о том, что Маркин покидает свой пост. "Эту информацию мы не комментируем", - сообщили ТАСС в пресс-службе СК.
Маркин стал официальным представителем Следственного комитета осенью 2007 года, когда СК еще был при прокуратуре России, а не самостоятельным ведомством.