В СК не комментируют информацию об уходе Маркина

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Информацию об уходе с должности руководителя управления по взаимодействию со СМИ, генерал-майора юстиции Владимира Маркина в СК России не комментируют.

Ранее интернет-ресурс Life разместил сообщение на своем сайте о том, что Маркин покидает свой пост. "Эту информацию мы не комментируем", - сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Маркин стал официальным представителем Следственного комитета осенью 2007 года, когда СК еще был при прокуратуре России, а не самостоятельным ведомством.