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В СК не комментируют информацию об уходе Маркина

Политика
14 сентября, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Маркин стал официальным представителем Следственного комитета осенью 2007 года, когда СК еще был при прокуратуре России, а не самостоятельным ведомством
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Владимир Маркин

Владимир Маркин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Информацию об уходе с должности руководителя управления по взаимодействию со СМИ, генерал-майора юстиции Владимира Маркина в СК России не комментируют.

Ранее интернет-ресурс Life  разместил сообщение на своем сайте о том, что Маркин покидает свой пост. "Эту информацию мы не комментируем", - сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Маркин стал официальным представителем Следственного комитета осенью 2007 года, когда СК еще был при прокуратуре России, а не самостоятельным ведомством.

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Маркин, Владимир Иванович
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